La scomparsa di Daniele Potenzoni è un rompicapo che va avanti dal 2015, da quando le sue tracce si persero nel cuore di Roma. Ed è proprio dalla Capitale che spunta un nuovo presunto avvistamento – l’ultimo di una lunga serie di piccoli accenti di speranza – che risalirebbe al 13 ottobre scorso. Lo riporta TgCom24, che ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza di un bar che potrebbero essere oggetto di attenzione nell’ambito delle ricerche. Il padre, Francesco Potenzoni, ha dato la sua lettura di quelle immagini ai microfoni del tg.

Daniele Potenzoni è a Roma?

Daniele Potenzoni è scomparso a Roma, nel 2015, all’età di 36 anni, e intorno alla sua sparizione sembra essersi incrostato un giallo in cui non mancano avvistamenti e ipotesi (tra cui quella di una ‘pista estera’ da seguire per trovarlo).

Dell’uomo, originario di Pantigliate (Milano) e affetto da autismo, si sono perse le tracce alla stazione Termini, mentre si trovava con una comitiva di ragazzi disabili per un’udienza con il Papa.

Da allora, una lunga scia di segnalazioni e buchi nell’acqua ha costellato il caso, prima che una speranza apparentemente più concreta si riaccendesse con una lettera anonima arrivata alla redazione di Chi l’ha visto?

.

In quella missiva, che rimanda alla presenza di Potenzoni a Roma, si cita il Monastero di Santa Chiara come luogo in cui si sarebbe recato.

Il nuovo presunto avvistamento

Le telecamere di un bar della Capitale, precisamente a Trastevere, avrebbero ripreso un uomo somigliante a Daniele Potenzoni, e TgCom24 ha diffuso alcuni frame del video.

Il padre del 40enne, Francesco Potenzoni, non sembra escludere che possa trattarsi proprio di suo figlio: “All’80% potrebbe essere lui“, ha dichiarato ai microfoni del tg.

“Noi nei suoi passi riconosciamo Daniele“, ha aggiunto il papà, secondo cui quella camminata potrebbe restituire una prova importante a favore della tesi che l’uomo si trovi ancora a Roma.

La data riportata nel filmato è 13 ottobre 2019. In quei fotogrammi c’è davvero Daniele Potenzoni? La speranza della famiglia non si è mai spenta, le ricerche continuano senza sosta.

*immagine in alto: Daniele Potenzoni, scomparso a Roma nel 2015 – fonte/Facebook Francesco Potenzoni, dimensioni modificate