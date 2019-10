Potrebbe anche essere la trama di un episodio di Beautiful: Ronn Moss ha organizzato un matrimonio a sorpresa, all’insaputa della moglie. Il tutto è stato organizzato nella nostra Calabria.

Il tour in Italia

Ronald Montague Moss non è più il Ridge Forrester di Beautiful da 7 anni, ma continua a far parlare di sé. Prima di prestare il volto ad una delle soap opera più seguita al mondo, però, Ronn si era fatto conoscere nel campo musicale. Era infatti il bassista dei Player, band di soft rock che negli anni ‘70 era parecchio conosciuta, soprattutto grazie alla canzone Baby Come Back.

Una carriera che Moss ha proseguito anche dopo l’addio a Beautiful e in questo momento sta seguendo le date del tour Usa meet Italy.

Ronn Moss ha iniziato a frequentare l’Italia anche grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle e Domenica In (dove ha chiarito le voci su molti flirt sul set). Un amore, quello per l’Italia, testimoniato anche dal gesto che ha deciso di fare: organizzare un matrimonio a sorpresa per la moglie Devin Devasquez.

Il matrimonio a sorpresa

La cornice è quella di Roccella Jonica, dove Ronn Moss ha tenuto una data del tour lo scorso 28 settembre. A raccontare l’evento, il settimanale Oggi, che ha anche pubblicato le foto dei due sposi.

Tutto perfetto, se non fosse che la moglie l’ha saputo all’ultimo. “Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario”, ha dichiarato. Un gesto romantico, quindi, in uno dei paesi romantici per eccellenza, considerato da Moss “una seconda casa”.

La cerimonia si è tenuta nell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, tra pochi intimi: “È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica”.

I dettagli decisi dal marito

Dal momento che la moglie Devin non ne sapeva niente, è stato Ronn Moss a organizzare il tutto.

Dall’abito della sposa, al dettaglio del suo colore preferito, il lavanda. Aiutato da esperti, riporta Oggi, ha messo in piedi una cerimonia e avvisato la moglie solo il giorno prima delle nozze. La paura che non si presentasse all’altare era minima, dal momento che si tratta di un rinnovamento dei voti nuziali, pronunciati per la prima volta 10 anni fa. L’emozione, tuttavia, è sempre la stessa: “Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. – racconta Ronn Moss – Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: dieci anni insieme sono davvero volati”.

