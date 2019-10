Si avvicina l’ora dell’appuntamento domenicale con Live Non è la d’Urso. Nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha rivelato in anteprima ai telespettatori quali ospiti animeranno lo show serale di Canale 5.

Pupo e Rocco Siffredi ospiti della d’Urso

Tra gli ospiti attesi in prima serata, saranno Pupo e le sue tre figlie a sottoporsi alle cosiddette “cinque sfere” di vip incattiviti. Una famiglia contro tutti. Una delle figlie di Pupo, Clara Ghinazzi, è di recente stata protagonista di un intervento da censura a Vieni Da Me, sulla rete concorrente Rai 1. Ritorna negli studi di Cologno Monzese anche Rocco Siffredi, questa volta in compagni del figlio.

I due si faranno paladini del cinema a luci rosse, scontrandosi con i moralisti che criticano il mondo del porno.

Morgan e la sua battaglia contro lo sfratto

Anche il cantante Morgan parteciperà al talk show di Mediaset domenica 20 ottobre. L’argomento del suo intervento è facile da immaginare: la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato recentemente sfrattato. Morgan ha perso la sua casa la scorsa estate poiché non ha versato oltre 250mila euro di assegni familiari alla figlia Anna Lou. Un grande danno per il cantante, che proprio nella sua abitazione aveva costruito con anni di lavoro il suo studio di registrazione privato.

A Live non è la d’Urso la dieta Life120

Si parlerà anche di dieta e salute a Live Non è la d’Urso. Barbara d’Urso intervisterà infatti Adriano Panzironi, guru della contestata dieta Life120. Come il nome stesso lascia immaginare, la dieta di Panzironi promette di allungare la vita fino a 120 anni. Alla base del miracoloso regime, un’alimentazione sbilanciata a favore di grassi e proteine e soprattutto i carissimi integratori Life120, che richiedono una spesa mensile di 250 euro. Panzironi, che al suo attivo non ha una laurea in medicina né discipline correlate, è oggetto di molte critiche, dalle quali tenterà di difendersi dal salotto di Mediaset.

Ultima domenica sera con Live non è la d’Urso

Il 20 ottobre sarà l’ultima domenica sera che gli italiani potranno trascorrere in compagnia di Barbara d’Urso. A partire dalla prossima settimana Live Non è la d’Urso andrà in onda il lunedì sera, come annunciato dalla conduttrice. A favorire questa scelta tattica di Mediaset sono forse gli ascolti della trasmissione, in calo rispetto all’anno scorso. Lontana dai risultati della stagione precedente (in cui Barbara teneva incollati al televisore oltre il 19% degli spettatori italiani), quest’anno lo share si è sempre mantenuto tra l’11 e il 14%. L’agguerrita concorrenza delle altre emittenti, da Che Tempo Che Fa su Rai 3 a Non è l’Arena su La7, non ha di certo aiutato il programma della D’Urso.