Alba Parietti, nell’ultimo post di Instagram, dove è sempre molto attiva, ha scritto un lungo messaggio per la mamma a 9 anni dalla morte.

Il ricordo della mamma

“Sono 9 anni e sento la tua voce, la tua risata , il tuo sorriso. Temo il tuo giudizio. Ricordo la tua tenerezza e compassione verso i bambini, gli esclusi, gli animali“, scrive così Alba Parietti nel suo post Instagram dedicato alla madre. In foto una giovane Alba insieme alla sua mamma, con la testa appoggiata sulla spalla. “Un giorno il nostro gatto fiero ti porto ‘ un topolino di campagna e con suo sommo disappunto, tu lo raccogliesti ferito e lo lo curasti.

Guardavi la mamma anziana con il figlio disabile invisibili a tutti e li descrivevi con poesia, il mondo correva e non vedeva e tu raccoglievi quelle schegge di vetro di umanità abbandonata all’indifferenza e l’accarezzavi con il tuo talento di volare alto“, conclude il post raccontando la dolcezza della madre.

La morte della fidanzata del figlio

Solo la settimana scorsa Alba Parietti ha ricordato la tragica morte di Luana, fidanzata del figlio. La giovane era morta in un incidente stradale. “Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006. Era il giorno del tuo 25 esimo compleanno”, inizia così la lunga didascalia alla foto della giovane Luana postata sulla pagina Instagram di Alba Parietti.

“Era un giorno in cui tu ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta trovasti la morte. Rimarrai nel mio cuore”, dice la showgirl. La ragazza era infatti alla guida della sua auto quando, per evitare un ciclista, perse la vita in un incidente stradale.

“Una ferita per sempre, il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio figlio che ti amava. Quel giorno e nei giorni, nei mesi successivi io capii cos’è l’inferno.

Nulla è stato più uguale. Anche il mio modo di vedere la vita”.