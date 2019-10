In quanti si stanno chiedendo quanto ancora bisognerà attendere prima di rivedere il ritorno dell’amato Gerry Scotti sul piccolo schermo? Un ritorno ovviamente da associarsi ad un programma ben preciso: Conto alla rovescia. Per molti una novità alle orecchie ed il quiz infatti è proprio una new entry nel palinsesto di Mediaset.

Canale 5, arriva un nuovo quiz: Conto alla rovescia

Qualcuno si ricorderà di averne già sentito parlare qualche mese fa: inizialmente Conto alla rovescia sarebbe dovuto andare in onda già lo scorso marzo ma il debutto venne poi posticipato a data da destinarsi. Questa volta però, l’arrivo è assicurato e a giudicare dalle indiscrezioni che circolano in rete, sembra esserci già anche una data ufficiale fissata al prossimo 18 novembre 2019.

Non c’è dunque Caduta libera che tenga, quest’anno Conto alla rovescia s’ha da fare!

Come funzionerà: concorrenti, giochi e campioni

A confermare la presenza nei piani Mediaset del nuovo quiz è il settimanale Oggi che annuncia l’arrivo di un programma già conosciuto all’estero ma non ancora in Italia. Ma come funzionerà? Per quello che ne sappiamo, ad ogni puntata parteciperanno 5 concorrenti che si sfideranno per conquistare il titolo di campione che, di serata in serata, cercherà di aggiudicarsi un lauto montepremi.

Una sfida che verterà principalmente su domande di diverso genere su più materie e anche in questo caso entrerà in gioco la velocità del concorrente. L’ultima sfida, il Time Out, sarà l’unico gioco a cui parteciperà un solo concorrente, “il campione”, che ovviamente continuerà ad essere presente di volta in volta alla puntata successiva.

La battaglia senza fine con L’Eredità

Ovviamente, dal punto di vista “Auditel”, sarà una bella sfida: Gerry Scotti con la sua maestria, la sua esperienza e la novità a fargli da sostegno, cercherà di nuovo di soffiare ascolti alla concorrenza su Rai1 di Flavio Insinna al timone de L’Eredità.