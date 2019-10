Maddalena Corvaglia ha affidato un ‘dardo’ velenoso ai social, con una delle sue Instagram Stories che esonda dall’ambito televisivo e artistico e va ad innestarsi in quello politico e sociale. L’ex velina se la prende con la Manovra dell’attuale governo giallorosso, sottolineando un punto di vista personale che incontra il favore di tantissimi follower. Cosa ha scritto? Una riflessione personale che, nel magma incandescente delle polemiche social, non poteva passare inosservata.

Maddalena Corvaglia contro il governo

Una delle recenti Instagram Stories di Maddalena Corvaglia suona come una presa di posizione forte contro le politiche dell’attuale governo giallorosso.

L’ex velina ha deciso di affidare al suo profilo Instagram una riflessione tagliente sulla Manovra e sulla stretta in ambito fiscale prevista dall’asse Pd – 5 Stelle.

L’affondo ha un sapore per molti inequivocabile, relativamente alla presunta disparità di approccio in materia di reati da perseguire. “Qualcosa non torna. Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo“.

I dubbi dell’ex velina sulla Manovra

Anche l’ex stella bionda di Striscia la Notizia, dunque, si unisce al coro di chi mostra perplessità sulla Manovra 2020 del governo Conte bis. La sua posizione è emersa chiaramente sui social, dunque, e si riferisce proprio al nuovo approccio anti-evasione rispetto alle politiche messe in campo in tema di immigrazione.

Tra le righe di quanto pubblicato da Maddalena Corvaglia, emerge il fermo disappunto per un presunto ‘sbilanciamento’ delle priorità sul tavolo dell’esecutivo.

Secondo la sua lettura dei fatti in questione, le attenzioni del governo penderebbero più verso la recrudescenza delle sanzioni contro gli evasori rispetto a quelle previste contro gli irregolari sul territorio italiano.

