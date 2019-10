Il conduttore di Prima dell’Alba non è solito condividere i suoi sentimenti sui social, ma questa volta Salvo Sottile ha ceduto alla tentazione di fare una dedica speciale a suo figlio Giuseppe, nato dall’amore con la Varetto.

Il giornalista e conduttore ha pubblicato sul suo profilo social un tenero selfie che lo ritrae con il figlio 14enne. Un post che immediatamente raccolto il consenso dei follower, espresso attraverso i numerosissimi e affettuosissimi messaggi.

L’amore per i figli

Salvo Sottile è un papà affettuoso, premuroso e molto legato ai suoi figli. Oltre a Giuseppe, ometto di 14 anni, è padre anche di Maya, bimba di 8 anni.

Entrambi sono nati dall’unione con la collega e giornalista Sarah Varetto, a cui è stato legato per 15 fino a quest’estate.

Nonostante la coppia abbia preso la difficile decisione di separarsi, l’impegnatissimo giornalista e conduttore tv non ha alcuna intenzione di trascurare i suoi ragazzi. E così il weekend è dedicato a loro, come mostra la foto pubblicata lo scorso sabato. E a loro è rivolta gran parte dei suoi pensieri, come dimostra la story condivisa di recente in cui cita la canzone scritta da Fedez per il figlio Leone, Prima Di Ogni Cosa.

La dedica al figlio

Con un dolcissima didascalia, il conduttore condivide la foto con Giuseppe, riscuotendo grande successo di rete.

“Nessuno ha il diritto di metterti i piedi in testa. Tranne tuo figlio nel tentativo di toccare le stelle” recita la frase che accompagna la foto.

La reazione dei follower è un’anime, tanti i complimenti per il conduttore, “Beh buon sangue non mente….bellissimi” commenta un utente. Ma anche molte persone che la pensano come lui: “Quanto è vero ciò che scrivi bellissimo” scrive qualcuno.