Nonostante gli ascolti non siano proprio felicissimi (complice anche il palinsesto che nel pomeriggio di Raidue non ha trovato pace per settimane), l’edizione 2019-20 di Detto Fatto è più spumeggiante che mai. Il factual show di Bianca Guaccero non sembra aver risentito dell’addio di Ciacci e, anzi, ha trovato nei nuovi acquisti Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Jonathan Kashanian nuova linfa. Proprio con quest’ultimo, che si occupa di una classifica personale ogni giorno, ci sono stati i momenti più sopra le righe della trasmissione. Qualche giorno fa l’ex concorrente del GF aveva lasciato la conduttrice senza parole, per la domanda a brucia pelo sul flirt con Fabrizio Moro, e oggi invece l’ha lasciata… in lacrime.

La sorpresa del fratello Domenico

Nella puntata del 22 ottobre, Jonathan stava esplorando insieme a Bianca Guaccero una speciale classifica dedicata ai fratelli che lavorano insieme nel mondo del mondo dello spettacolo. Tra una posizione e l’altra – a sorpresa- la spalla della Guaccero ha chiesto al regista di far partire un filmato che si è poi rivelato essere un videomessaggio di Domenico, fratello della conduttrice. La Guaccero, che non ha mai nascosto le sue lacrime in trasmissione (l’ultima volta quando chiamò la Carrà), si è commossa ancora una volta. Da una parte le belle parole che il fratello le ha dedicato, dall’altra la distanza tra i due (Domenico vive ad Helsinki), in mezzo una Bianca Guaccero in cerca di un fazzoletto.

Domenico fratello di Bianca Guaccero

La dedica

“Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato”. Ha esordito così Domenico nel videomessaggio per Bianca Guaccero. “Ricordo ancora che quando eravamo piccoli e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi e noi ti ostracizzavamo continuamente impedendoti di giocare con noi.

La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso invece conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio”. Gli applausi del pubblico hanno accompagnato la commozione della conduttrice che si è poi abbandonata ad un abbraccio di Jonathan. E in fondo, il segreto della Guaccero (che da fonti autorevoli risulta essere la conduttrice più amata dalle maestranze Rai) è proprio questo: una naturalezza e un’empatia che non hanno filtri o mezzi termini.