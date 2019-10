Curioso fuori programma nel corso della puntata di Che tempo che fa del 20 ottobre 2019. Complice un disguido durante il pezzo di Luciana Litizzetto, le telecamere inquadrano per un attimo il punto di vista di Fabio Fazio, svelando cosa guarda il conduttore durante la puntata.

Tutta “colpa” della Litizzetto

La premessa è questa: Luciana Litizzetto, come al solito accomodata sulla scrivania di Fabio Fazio, sta parlando di ASMR, la risposta sensoriale apicale autonoma. In sostanza, è una nuova moda esplosa anche grazie alla Rete, per cui si prova piacere sentendo determinati tipi di suoni. A questo punto la Litizzetto decide di provarci con delle fette biscottate, che tuttavia sono già rotte e si sbriciolano sulla scrivania di Fabio Fazio.



È durante questo siparietto improvvisato che la regia regala una prospettiva della scrivania di Fabio Fazio, con una sorpresa particolare. Oltre i fogli della scaletta e, appunto, le fette biscottate, spunta anche il volto di Barbara d’Urso. La conduttrice era in quel momento in diretta con Live – Non è la d’Urso su Canale 5. Perché Fazio teneva d’occhio la sua concorrente negli ascolti?

La scrivania di Fabio Fazio

Gli ascolti e gli ospiti di serata

Non è raro, in realtà, che i conduttori si tengano informati sulla concorrenza, ma è senza dubbio singolare che Fabio Fazio lo faccia proprio durante la diretta del suo Che tempo che fa, tra un ospite e l’altro.

Sopra l’immagine della d’Urso si vede chiaramente anche la prima pagina di Repubblica, ma è il riquadro dedicato alla d’Urso che ha fatto sorridere.

Forse Fazio stava cercando di carpirne qualche segreto: nonostante la crescita degli ascolti, nei dati auditel della serata di ieri Che tempo che fa si è piazzato dietro al programma di Canale 5. Fazio ha fatto l’8% e 1.932.000 spettatori, contro il 12.9% e i 2.103.000 spettatori di Live – Non è la d’Urso.



Questo nonostante una scaletta di tutto rispetto: oltre a Matteo Renzi, il super ospite di puntata è stato John Travolta. L’attore è a Roma per la Festa del Cinema di Roma, dove è stato premiato per il film The Fanatic. Il suo incredibile charme, tuttavia, non è bastato a Fazio per vincere la serata. Ad ogni modo, è stata l’ultima possibilità per Fazio di guardare Live durante Che tempo che fa, visto lo spostamento del programma al lunedì sera. Cosa guarderà d’ora in poi Fazio?