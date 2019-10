Emanuele Filiberto è stato un grande protagonista di questa prima edizione di Amici Celebrities. Il rampollo di casa Savoia è stato eliminato ad un passo dalla finale ed anche se Maria De Filippi ha dovuto convincerlo, l’allievo riconosce che questa è stata un’esperienza altamente formativa e naturalmente divertente.

A fine avventura Emanuele Filiberto ha tratto le sue conclusioni e le sue parole più affettuose sono per lei, Queen Mary. In una lunga intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato non solo di Amici, ma anche dei suoi progetti futuri.

Così Maria lo ha convinto

Si percepisce ancora l’adrenalina del palco e della competizione dalle parole che Emanuele Filiberto ha rilasciato al settimanale.

Tirando le somme sembra essere davvero soddisfatto. “È stato un percorso bello e intenso. Per me cantare è sempre un divertimento, ho dato il massimo” ha spiegato il membro di casa Savoia.

Dietro la sua partecipazione, però, c’è lei Maria De Filippi. “Ho sempre subito il fascino di Maria, è sincera e intelligente“. Sono state le parole della conduttrice a convincerlo a prendere parte al progetto tv. “Mi ha convinto perché mi ha spiegato che era un’accademia e non un reality. Infatti, dopo aver vissuto due mesi là dentro, ho avuto bisogno di qualche giorno per riprendere contatto con la realtà“.

E l’accademia in effetti è stata una nuova luce sotto la quale mostrarsi. “Ho ricevuto decine di messaggi su Instagram di giovani che prima non mi conoscevano e che mi ringraziavano perché li ho fatti credere in qualcosa“.

Un nuovo sogno

Lo sguardo di Emanuele Filiberto però punta già verso nuovi sogni. A Tv Sorrisi e Canzoni il rampollo racconta anche del suo prossimo, imminente, progetto. “Aprirò una catena di ristoranti per mostrare come si fa la pasta fresca. Serviremo anche pizza al taglio, cannoli e tiramisù“.

Il canto però resta una sua passione e già si vede frontman di una band. “Si che i TheGiornalisti stanno cercando un cantante… magari mando il curriculum!“.