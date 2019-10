Emanuele Filiberto è sicuramente uno dei personaggi maggiormente in vista all’interno di Amici Celebrities e sta convogliando su di lui moltissime polemiche negli ultimi giorni. L’erede da casa Savoia ha rilasciato una recente intervista in cui ha parlato di questa sua esperienza nel talent di Canale 5.

Emanuele Filiberto ad Amici: 12 ore di lezione e tanta fatica

Un Emanuele Filiberto a tutto tondo si è confessato a Di Più Tv parlando di come sta vivendo la partecipazione ad Amici Celebrities, condotto da Michelle Hunziker. L’uomo ha rivelato: “Gli insegnanti di canto del programma mi hanno “spremuto” ogni giorno per dodici ore, dalle nove di mattino alle nove di sera”.

Evidentemente, i ritmi di lavoro del talent, stanno procurando molta fatica al nipote dell’ultimo re d’Italia. Emanuele Filiberto ha rivelato di considerarsi il meno talentuoso tra gli altri concorrenti, anche se è arrivato in semifinale. All’inizio anche la moglie Clotilde e le figlie Vittoria e Luisa erano titubanti sulle sua capacità ma ora sono le prime a fargli i complimenti ed Emanuele Filiberto sembra proprio essere amatissimo dal pubblico. Proprio per partecipare al talent di Maria De Filippi, Emanuele Filiberto ha dovuto anche riprendersi da un intervento al naso, avvenuto per asportare un tumore.

La discussione in studio con Giulio Scarpati

Emanuele Filiberto, a suo dire, ce la sta mettendo tutta per riuscire ad Amici Celebrities. In realtà però, nella scorsa puntata, proprio Emanuele Filiberto è stato criticato aspramente dal quarto giudice, Giulio Scarpati. L’esibizione che lo ha visto cantare Destra-Sinistra di Giorgio Gaber è stata definita “un flop”: Filiberto è stato accusato di aver gesticolato molto e c’è stato un botta e risposta piccante a riguardo tra il concorrente e l’ex di Medico in famiglia: “La canzone di Gaber non è solo una mano destra e una sinistra, mi sembra che hai un po’ semplificato tutto”.

Filiberto, cercando di sviare la critica, ha dichiarato che la prossima volta ci avrebbe messo “una gamba” ma la risposta di Scarpati lo ha raggelato ed è stata apprezzatissima dal pubblico: “La prossima volta usa il cervello”.