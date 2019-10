Emma Marrone parla per la prima volta in un’intervista dopo l’intervento che l’ha tenuta lontano dalle scene per un po’ di tempo. Pochissimo, comunque, la cantante è una guerriera e tutto il mondo delle spettacolo i fan si sono stretti intorno a lei e al suo coraggio.

Il dolore e la malattia

Emma Marrone si è confidata a Vanity Fair per raccontare, mettendosi a nudo, cosa è successo prima e dopo l’intervento che l’ha portata in ospedale. Non solo le conseguenze su di lei, ma anche quelle sulla sua famiglia, sulle persone che le vogliono bene: “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente.

Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene“.

Molto lo deve a se stessa, al suo atteggiamento e modo di vivere da lottatrice: “Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti più tremendi. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così e poi ci sarà un risvolto positivo, C’è sempre“.

Poi aggiunge: “Io sono sempre stata così. Libera. Si vive una volta sola e voglio dire sempre quello che penso, perché magari, un domani, sarà di buon esempio per qualcun altro“.

Guarda il video