Va a gonfie vele la storia tra il leader della Lega Matteo Salvini e la figlia di Denis Verdini, la 28enne Francesca. Sempre schiva, riservata e con profilo Instagram blindato, stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000 la giovane di origini ha mostrato il suo lato più sexy e avvenente.

Il settimanale ha pubblicato gli scatti, servendo ai lettori una versione completamente inedita della bella compagna di Matteo Salvini. Un reportage ricco che la Verdini ha voluto condividere con il settimanale e che si può ritrovare completo in edicola sull’ultimo numero in uscita di Novella 2000.

Curve da urlo

Spesso ultimamente ci è capitato di vedere Francesca Verdini protagonista di scoop e pagine gossip.

Puntualmente la figlia del politico ha colpito l’opinione pubblica per il suo look molto semplice da classica ragazza acqua e sapone. Eppure la fiamma di Salvini non smette di sorprendere. Su Instagram ha infatti pubblicato alcune fotografie in cui esplode tutta la sua sensualità.

Francesca Verdini. Fonte foto Novella 2000

Curve da urlo messe in risalto da un tubino in pelle, che fascia il fisico longilineo e perfetto, sguardo ammiccante, ma allo stesso tempo dolce che spunta dalla spalla nuda della Veridini, capelli sciolti che cadono morbidi sulla schiena e giusto un velo di trucco.

Insomma, una Francesca inedita, che lascia gli utenti senza fiato, bellissima pantera in nero che brilla di grinta di fronte all’obiettivo, come una vera pantera.

L’amore con Salvini

Intanto, a dispetto di tutti i rumors che ipotizzavano una rottura imminente tra Francesca Verdini e il leader del Carroccio Matteo Salvini, la relazione sembra filare liscia come l’olio e i 2 si mostrano agli obiettivi più affiatati che mai.

Proprio in questi giorni l’uomo di punta della Lega ha presenziato alla Festa del Cinema di Roma e al suo fianco chi c’era?

Ovviamente Francesca Verdini, con la quale si è concesso un romantico aperitivo romano.