È vero siamo appena a martedì e la prossima puntata di Verissimo non andrà in onda prima di sabato 26 ottobre, ma qui le anticipazioni già scalpitano. E la notizia che Heather Parisi sarà tra gli ospiti di quella puntata è già stata lanciata dalla stessa Silvia Toffanin a chiusura dell’ultima puntata di Verissimo.

Confermata da Giuseppe Candela su Dagospia la cosa ha subito cominciato a sortire un certo effetto curiosità. Di cosa parlerà la ballerina italo-americana nel salotto di Canale 5? Verrà fuori anche il nome della sua eterna rivale Lorella Cuccarini, da quest’anno al timone di La Vita In Diretta?

Dalla Cina con furore

Heather Parisi manca dall’Italia da un po’, essendosi trasferita ad Hong Kong con il marito qualche tempo fa. Ed anche in Cina non abbandona mai la sua passione: la danza.

In queste giorni è però tornata in Italia dalla Cina, proprio per una chiacchierata informale con la Toffanin.

Qualche spoiler all’orizzonte

Pare che la sua sarà una chiacchierata in cui la Parisi non si risparmierà qualche piccolo sfogo, togliendosi un paio da sassolini dalle scarpe. A far trapelare qualche spoiler è Giuseppe Candela. E a quanto pare salteranno fuori vecchi rancori con la Cuccarini, ma anche con Pippo nazionale.

Quando secondo Pippo ero "un po' grassottella" …

Ah, boccuccia mia statti zitta … che se inizio… H* #heatherparisi pic.twitter.com/K8VOMhvbDl — Heather Parisi (@heather_parisi) May 30, 2019

“Heather Parisi è sbarcata in Italia per partecipare alla puntata di Verissimo che andrà in onda sabato prossimo” scrive Giuseppe Candela su Dagospia. “L’ospitata annunciata da Silvia Toffanin è stata registrata circa 10 gorni fa”. Poi si scende in dettagli appetitosi: “La ballerina ha lanciato nuove frecciatine a Lorella Cuccarini e i beninformati assicurano che nemmeno Pippo Baudo gradirà l’intervista“.