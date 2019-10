Mentre continua il successo de Il Commissario Montalbano, che tornerà presto con una nuova stagione, scopriamo alcune curiosità sul suo interprete Luca Zingaretti. L’attore, in questo periodo, è anche al cinema con Thanks! e sta vivendo un periodo molto sereno anche dal punto di vista sentimentale, accanto alla moglie Luisa Ranieri e alle due figlie Emma e Bianca.

Luca Zingaretti e l’amore per le figlie

Luca Zingaretti è uno degli attori più amati del cinema italiano e lui e la moglie, Luisa Ranieri, formano una delle coppie più belle dello spettacolo, riservati e sempre eleganti. I due stanno insieme dal 2005 e nel 2011 è nata la loro prima figlia, Emma.

Dopo il matrimonio, celebrato con rito civile, è venuta alla luce Bianca. Qualche settimana fa, l’allegra famiglia si era mostrata insieme in un video di Instagram intenta e reinterpretare il brano Rolls Royce di Achille Lauro, suscitando grande apprezzamento nel pubblico.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Zingaretti ha recentemente rivelato come proprio grazie alle figlie riesca a rivivere lo stupore dell’infanzia. “Ed è come se prendendomi cura di Emma e Bianca sanassi le mie ferite di bimbo”, sono state le sue parole. Secondo l’attore, i bambini hanno paure inspiegabili: “Io mi svegliavo dal pisolino sempre in angoscia e capisco i loro risvegli difficili: prendermene cura è come guarire il me che ero“, ha continuato.

Zingaretti e Ranieri, weekend d’amore a Capri

A casa Zingaretti, si respira grande affiatamento quindi. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, tuttavia, hanno recentemente deciso di regalarsi un momento da soli, senza le loro bambine, per festeggiare i loro 7 anni di matrimonio. Infatti, i due attori sono stati fotografati da Chi nella splendida cornice di Capri per un weekend di amore e relax. I due appaiono più affiatati che mai e il settimanale li ha pizzicati, in costume, intenti a regalarsi coccole sulla spiaggia di Anacapri.

Nello specifico, Luisa Ranieri è apparsa radiosa, in perfetta forma a 45 anni di età.

Zingaretti, dal canto suo, è apparso irriconoscibile in degli scatti dal set del suo ultimo film, Thanks! diretto da Luca Barbareschi, in cui interpreta un papà transessuale. Su Instagram, infatti, ha mostrato la foto dell’attore con indosso una parrucca liscia e castana, truccato con rossetto rosa e ombretto.