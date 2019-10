La ballerina ex naufraga dell’Isola dei Famosi Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. Famosa per aver calcato i più importanti palcoscenici della tv italiana, ma anche per la sua storia con il coreografo Enzo Paolo Turchi, Carmen ha parlato anche della sua relazione.

Coppia indissolubile, ha affrontato tante sfide. Ma nonostante gli ostacoli, Enzo e Carmen con la piccola Maria sono una splendida famiglia. Eppure, come nelle migliori storie d’amore, il timore di perdere la persona amata è sempre dietro l’angolo.

I dubbi di una donna

Carmen ed Enzo si amano da sempre, ma come ogni donna, anche la Russo qualche volta si è fatta provocare dal dubbio.

Così quando le viene chiesto se abbia mai pensato che il compagno di una vita possa averla mai tradita la risposta è assolutamente inaspettata.

“La verità? Non ci metterei la mano sul fuoco…” ha risposto la ballerina e coreografa. In molte coppie vip certi discorsi possono essere un preludio per una partecipazione a programmi come Temptation Island. E Carmen non ne esclude di certo la possibilità.

Faccia a faccia con le tentazioni?

È di uno degli amori più longevi dello spettacolo che stiamo parlando, per questo vedere Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi alle prese con le tentazioni è una prospettiva che incuriosisce i più.

Quando le viene chiesto se sia o meno disposta a partecipare a Temptation Island Vip, la ballerina risponde. “Parteciperei volentieri…Ma mai dire mai, gli uomini sono strani“.

Non si tratta di un progetto facilmente realizzabile però, o almeno non lo è a stretto giro. Prima d’ogni cosa per Carmen ed Enzo c’è la loro bambina Maria. “Il problema sarebbe la gestione di nostra figlia…“ spiega la Russo. “Siamo soli… E ovviamente la bambina viene prima di tutto…“.E dopotutto l’intesa tra loro è sempre la stessa, dopo tanti anni.