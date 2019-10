Serena Rossi e Davide Devenuto, star della soap di successo Un posto al sole di Rai 3, sono ormai da tempo legati sentimentalmente. Alla rivista Nuovo Tv l’attrice, che sta vivendo un periodo particolarmente fortunato della sua carriera, dice che il matrimonio è ancora lontano.

La proposta di matrimonio in diretta

Solamente a febbraio di quest’anno, Davide Devenuto aveva chiamato la compagna in diretta dalla trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier. Spiazzando tutti, le fece una proposta di matrimonio così all’improvviso e lei, visibilmente emozionata, disse di sì. Ai microfoni di Nuovo Tv Serena Rossi rivela: “Prima o poi ci sposeremo. Ma ci sono tante cose da organizzare in questo momento, tanti impegni di lavoro”.

Insomma la strada per le nozze sembra ancora in salita, anche se l’attrice dice: “In realtà, poi, ci sentiamo già sposati: insieme abbiamo un mutuo e un figlio”. La coppia infatti ha avuto il piccolo Diego 3 anni fa e da allora il ruolo di genitori è diventato primario per i 2, che si sono dedicati interamente al figlio.

Una carriera esplosiva per Serena Rossi

Mentre Davide ha deciso di abbandonare la sua esperienza lavorativa nella fiction di Rai 3, dicendo che “In tanti sono dispiaciuti, ma è giusto provare a cambiare strada e cercare nuove soddisfazioni”, la carriera televisiva di Serena Rossi sembra essere particolarmente intensa negli ultimi anni.

Conosciuta ai più come Carmen di Un posto al sole, la giovane donna non si è più fermata dopo il successo di pubblico. Nel 2014 partecipa con successo alla 4° edizione di Tale e Quale Show, vincendola. La sua interpretazione dell’amata Mia Martini nel film biografico Io sono Mia ha incantato il pubblico di Rai 1 tanto da raggiungere oltre 7 milioni di spettatori nei dati d’ascolto. Insomma nonostante i numerosi impegni lavorativi in tv, Serena vuole ancora trovare il tempo per consolidare l’amore per Davide con un matrimonio.