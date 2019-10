Nel corso di una recente intervista rilasciata nel corso ad Eleonora Daniele, Salvo Sottile ha ribadito il suo pensiero sull’attore e regista Alessandro Siani.

Ospite a Storie Italiane, infatti, è venuto fuori il tweet severissimo del giornalista che commenta lo stile di Siani. Il regista in questi giorni è molto presente nei principali salotti e talk della tv italiani, a breve lo rivedremo sul grande schermo, con un nuovo film, Il Giorno Più Bello del Mondo.

Tutto è cominciato lo scorso 14 ottobre, giorno seguente alla chiacchierata di Siani con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Dopo aver visto la puntata di domenica 13 ottobre, Salvo Sottile ha pubblicato un post su Twitter che ha scatenato l’attenzione del web. “Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante. Sarei curioso di sapere quanto incassano i suoi film“.

Salvone, un po’ forte… #siani Incassa , incassa. È uno dei pochi. E per quel che mi risulta produce film e commedie a teatro per altri colleghi napoletani. Cque i numeri gli danno ragione. Non fare il lottatore su Twitter anche tu che sei oltre, altro. ❤️❤️❤️