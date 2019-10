Influencer, scrittrice e ora anche attrice. La poliedrica personalità di Giulia De Lellis continua a stupire tutti e una nuova sfida professionale è pronta a fare breccia nel cuore dei suoi fan. È partita infatti la nuova webserie di WittyTv Una vita in bianco con protagonista proprio la ragazza, che veste i panni di Claudia, una fashion blogger che ogni volta è coinvolta in vicende di vita quotidiana.

Al via la webserie Una vita in bianco

Il vulcano Giulia De Lellis è pronto ad irrompere anche nel mondo del web. È lei, infatti, la protagonista della nuova webserie Una vita in bianco, che ha preso il via con la sua prima puntata.

La storia racconta le vicende di tre coinquilini, ogni volta coinvolti in situazioni diverse di vita quotidiana: Claudia, interpretata dall’influencer, e i suoi due amici Sam e Teo, interpretati da Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. È una serie che racconta i problemi e le insicurezze proprie dei giovani di oggi che, specie sui social, hanno difficoltà a trovare la propia strada. Non a caso la tematica affrontata nella prima puntata riguarda il primo appuntamento con un ragazzo/a e come affrontarlo.

Da scrittrice ad attrice

La carriera di Giulia De Lellis non ha visto pause o tentennamenti.

Partita come influencer, la ragazza ha poi imboccato la strada della scrittura realizzando il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), che ha riscosso un notevole successo. Fra le righe della sua opera viene raccontato il tradimento subito dal suo ex, il dj ed ex tronista Andrea Damante, che ha riempito pagine e pagine di giornali e riviste. Tutta la rabbia e la delusione sofferte hanno però poi lasciato spazio alla rinascita di Giulia De Lellis, che ha ritrovato il vero amore al fianco del motociclista Andrea Iannone.

La ragazza ha saputo trarre forza e maggiori consapevolezze dalle delusioni e dalle insicurezze proprie della sua età e lo ha dimostrato prima con il libro, poi con la webserie.