Per Fabrizio Corona i guai giudiziari non finiscono mai. Stavolta è Marcelo Brozovic ha citarlo in giudizio per diffamazione. A monte di tutta la faccenda la notizia, smentita dal centrocampista dell’Inter, di un presunto flirt del croato con Wanda Nara, signora Icardi.

L’udienza preliminare è stata già fissata dalla Procura di Milano. Corona dovrà presentarsi in tribunale il prossimo dicembre. Un’agenda piena per il Re dei Paparazzi, che per quel mese dovrà cominciare un altro processo per diffamazione, stavolta contro Selvaggia Lucarelli.

L’accusa di diffamazione

La fake-news, risalente allo scorso febbraio, è stata pubblicata sul sito web The King Corona magazine, scatenando l’immediata reazione di Marcelo Brozovic.

Stando a quanto riportato dall’articolo pubblicato da Corona la relazione tra Brozovic e la Nara avrebbe rischiato di minare il matrimonio tra l’argentina e Mauro Icardi.

La Procura del capoluogo lombardo ha preso dunque in considerazione la denuncia presentata dal calciatore. Quest’ultimo, per la questione, si è rivolto al suo legale Danilo Buongiorno. “La notizia, oltre a essere falsa, è gravemente diffamante per il contenuto dell’articolo” ha dichiarato l’avvocato di Brozovic. “Mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati“. Già lo scorso settembre il gip di Milano rese nota l’iscrizione di Corona nel registro degli indagati dove compaiono testate e autori che pubblicarono la notizia diffamatoria.

Ora la procura ha quindi fissato l’udienza per il prossimo 18 dicembre, giorno in cui Corona, attualmente a San Vittore, dovrà conferire di fronte al gup. A confermarlo c’è Chiesa, che rappresenterà in tribunale Fabrizio Corona.

Dicembre mese d’udienze

Sarà un dicembre abbastanza impegnativo per Fabrizio Corona. Oltre alla preliminare sul caso Brozovic, prima di Natale il Re dei Paparazzi dovrà cominciare un altro processo per diffamazione, quello contro Selvaggia Lucarelli.

Le accuse presentate dalla blogger risalgono alle dichiarazioni rilasciate da Corona, ospite a Non È L’Arena.

Nel 2018, durante il talk condotto da Giletti, Corona parlando della Lucarelli affermò: “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do“. Il processo in questione comincerà il giorno 20 dicembre.