L’argentina sarà protagonista di una serie tv che sarà lanciata su Netflix. È la stessa Belén a “spoilerare” la notizia, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Las Rosas, una rivista argentina.

L’entusiasmo la travolge, al punto che la conduttrice di Tu Si Que Vales ha voluto condividere questa fantastica notizia con i suoi follower, attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram.

Meryl Streep, un modello per Belén

Nel corso dell’intervista rilasciata a LasRosas, l’argentina non scende in dettagli approfonditi. Per lei è sicuramente una svolta, per quanto riguarda la carriera. A passerelle, piccolo schermo e imprenditoria, ora si aggiunge anche la piattaforma streaming.

Il progetto di una serie con Netflix resta ancora top-secret, ma Belén parla di miti e modelli. Uno su tutti Meryl Streep: “Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà” ha detto alla rivista la Rodriguez.

Il sogno di una vita

Belén non ha resistito e ha voluto annunciare la notizia anche sui social. “Sto per realizzare un sogno” scrive in una story. “Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix” .

Diciamo che di prove attoriali ne ha già sostenute. L’abbiamo vista nel cinepanettone di Natale in Sud Africa e anche al fianco di Emilio Solfrizzi con Se Sei Così Ti Dico Sì.

Per quanto riguarda la serialità non si può non menzionare la sua piccola incursione in Il Commissario Montalbano e Don Matteo. Anche se il vero debutto è avvenuto in argentina con Palermo Hollywood Hotel. Cosa ci riserverà ora sulla piattaforma streaming più seguita del momento? Il tempo premierà la nostra curiosità, non resta che attendere nuove notizie a riguardo. Ma nel frattempo, i fan di Belén, possono ritrovarla ogni sabato sera su Canale 5 al timone di Tu Si Que Vales.