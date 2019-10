Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista del Cagliari, ha cominciato la sua lotta contro il cancro lo scorso luglio. Annunciata sui social la malattia, condividendola con gli utenti, la compagna di Radja, madre delle sue bambine, ha già affrontato la chemioterapia in estate.

Ora Claudia si appresta a cominciare un nuovo percorso, quello della radioterapia. No perde la grinta, la forza e la determinazione. Sui social scrive “Vado, lo ammazzo e torno” proprio riferendosi al tumore. Tuttavia alle volte non mancano momenti in cui si domanda: “Cosa ho fatto per meritarmi questo?“.

Claudia parla da mamma

I brutti pensieri durano giusto un istante.

Poi l’esempio di persone che come lei combattono questa battaglia, ma soprattutto le sue figlie Aysha e Mailey, diventano stimolo, incentivo e motivazione.

In un post pubblicato su Instagram, dove Claudia e le bimbe avute dal calciatore olandese sono truccate pronte per Halloween, la Nainggolan parla da madre, munita di sorriso, sicurezza e positività. Ebbene questa madre ha un desiderio: tornare a pensare ai costumi di Halloween e gli addobbi di Natale, ormai alle porte, con la stessa spensieratezza. Ora però sta per cominciare un nuovo percorso, la radioterapia e lo fa senza paura. Ma alle figlie promette: “Recupereremo tutto il tempo perso“.

Il post di Claudia

Di seguito il post pubblicato sul profilo Instagram di Claudia Nainggolan in questi giorni.