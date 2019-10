L’attore Alex Belli racconta un brutto episodio che ha visto protagonisti lui e la sua compagna Delia Duran. La coppia di Temptation Island Vip sarebbe stata aggredita dall’ex marito della modella, la quale in passato avrebbe denunciato il suo comportamento violento. Belli e Duran stanno bene e ringraziano i fan che gli hanno mandato tanti messaggi di sostegno. I due sono più innamorati che mai dopo la permanenza sull’isola dei tradimenti, come hanno raccontato loro stessi. E sull’aggressione assicurano che non ci sono state gravi conseguenze.

Alex Belli: “Colluttazione con l’ex di Delia”

Non è chiara la dinamica dei fatti, raccontati da Alex Belli, volto della soap Centovetrine.

Il modello ha risposto alla domanda di un fan sulle Instagram Stories che, avendolo incontrato al Pronto Soccorso con la fidanzata Delia Duran, voleva chiedere rassicurazioni sulle sue condizioni. La risposta dell’attore ha sgomentato i suoi follower: “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un’aggressione da suo ex che non è degno di essere chiamato ‘uomo’“, ha scritto Belli. Non ci sono state conseguenze gravi, continua l’attore, per lui e per Delia: “Fortunatamente sta bene. Ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma“.

La testimonianza di Delia Duran

Già in passato la modella ha accusato il marito di maltrattamenti.

A Domenica Live ha dichiarato che l’ex marito avrebbe cercato di ucciderla. Un incubo che Delia Duran avrebbe vissuto per anni, non denunciando l’uomo, di cui non si conosce l’identità, per paura.

La modella ora ha ritrovato l’amore con Alex Belli e la coppia, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, sembra più forte che mai. C’è stato qualche dubbio da parte dell’attore, infastidito dall’intesa tra la compagna e il tentatore Riccardo Colucci. Alla fine però la coppia è uscita insieme dallo show dei tradimenti: “Ora ci sentiamo più forti di prima“, ha dichiarato l’attore alla fine dell’avventura televisiva.