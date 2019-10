“Non sputare nel piatto in cui si è mangiato”, dice il proverbio. E, in effetti, Andrea Damante non solo sembra prenderlo alla lettera, ma addirittura sembra rivolere quel piatto lì.

Così, è successo che, dopo una relazione particolarmente travagliata con la ex Giulia De Lellis, dopo un libro in cui lei ha raccontato tutti i tradimenti subiti da parte di lui, dopo che, in pratica, tutti i suoi problemi/errori sono stati pubblicamente e amabilmente messi alla gogna pubblica, l’ex tronista di Uomini & Donne (ora, dj) ha nuovamente trovato l’amore.

Damante sembra fare sul serio

Sembrerebbe – ripeto, sembrerebbe – essere la prima volta in cui Damante cerca di fare sul serio, dopo Giulia.

Eppure, c’è una cosa che non quadra o, meglio, appare chiarissima.

Avremmo potuto pensare che la prossima fidanzata sarebbe stata bionda o con gli occhi chiari o con un taglio corto oppure ancora con un fisico formoso. E invece no. Ha i capelli lunghi e scurissimi, gli occhi altrettanto scuri, carnagione ambrata, fisico filiforme ed è nata e cresciuta a Roma. Piccolo dettaglio in più: la somiglianza con la De Lellis è pazzesca.

Chiara Montemurro o Giulia De Lellis n. 2?

Il dj producer cresciuto a Verona l’ha presentata senza troppe formalità: con una suo filmato in bianco e nero, pubblicato nelle stories su Instagram, ma senza tag.

Ha scritto solo una piccola didascalia: “Diabolik”.

Però, si sa: i social, ormai, sono così pieni di investigatori-follower che il nome della ragazza è stato reso esplicito in pochissimo. Lei si chiama Chiara Montemurro, lavora come modella e ragazza immagine e ha una forte passione per la danza. In aggiunta, nel suo curriculum, ci sono la Scuola Nazionale di Cinema, la partecipazione in vari videoclip musicali e book per il brand “Abercrombie & Fitch”. Tra le sue esperienze, compare anche il periodo da corteggiatrice nel programma Uomini & Donne del tronista Paolo Crivellin.

In attesa dei chiarimenti

Tutto questo, ovviamente, non è passato inosservato e tutti i fan di Giulia De Lellis si sono detti colpiti per le somiglianze così esplicite. Tra tutte le ragazze presenti nel mondo, Andrea Damante doveva sceglierne una uguale alla sua ex storica? Forse, gli manca così tanto che ha voluto cercarne una che potesse essere un suo clone?

Comunque, né Damante né la Montemurro hanno voluto replicare o commentare. Si spera solo una cosa: niente tradimenti, questa volta.