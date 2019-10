Filippo Neviani, in arte Nek, è stato ospite da Mara Venier e Domenica In per presentare la sua tournee. Un’occasione per ricordare gli inizi, gli affetti e le emozioni che lo guidano nella sua carriera.

Il successo grazie a Laura

Era il 1997 e l’Italia cantava sulle note di Laura non c’è, una canzone diventata iconica nel panorama pop rock. Il pezzo era cantato dal giovane Nek, che assieme a Mara Venier, nella puntata di domenica scorsa, ha ricordato da dove sia arrivato il successo.

“Laura non c’è mi ha cambiato la vita, non me l’aspettavo” ha dichiarato, dopo aver visto una clip del pezzo.

Nek ne ha poi raccontato la genesi: “Era una melodia che avevo nel cassetto dall’anno prima. – dice il cantante – Sono andato nell’ufficio del direttore della Warner, voleva un pezzo importante per Sanremo”. Lì ha improvvisato le parole che l’hanno reso famoso nel mondo e, come si suol dire, il resto è storia.

L’impegno sociale e la famiglia

Un successo planetario, visto che quel pezzo è stato cantato e ricantato in tante lingue diverse. Una fama che Nek ha usato anche per molte opere e missioni di beneficienza. A Mara Venier ha raccontato di un recente viaggio in Brasile per un’associazione che salva bambini e persone in rovina: le immagini sono commoventi e così il racconto di Ne, che ha promesso di ritornare assieme alla figlia Beatrice.



Proprio parlando di lei arriva il momento più emozionante: Mara gli chiede di cantare un pezzo dedicato alla figlia avuta con Patrizia, “È con te”. Nella canzone, c’è tutto l’amore per la figlia: “ Il senso è tutto qui amarti e proteggerti, perché sia migliore il tuo domani – recita una delle strofe, che continua – Comunque ci sarò ad assorbire ogni livido, a darti forza in un attimo e mi sentirai vicino”.

Finisce il brano e Mara Venier è commossa.

Il regalo a Mara Venier

Si passa a parlare della prossima tournée e della moglie Patrizia, della quale Mara Venier dice “conservo quello che tua moglie mi ha regalato sul comodino in un momento in cui ero a terra”. Una storia privata tra le due donne, ma Nek si dice felice del rapporto tra le due e la invita ad uno dei prossimi concerti. Il cantante infatti sarà in tournée per “Il mio gioco preferito”. L’ospitata in studio serve anche a presentare un nuovo pezzo, “Cosa ci ha fatto l’amore”, che Nek esegue in studio prendendosi applausi e complimenti.