Enzo Iacchetti, celebre conduttore di Striscia la notizia, racconta la lunga storia d’amore con l’ex velina Maddalena Corvaglia, durata ben 6 anni. Nonostante la differenza d’età, Enzo racconta al settimanale Grand Hotel di come la donna fosse già matura al tempo, e i particolari che lo hanno fatto innamorare di lei.

L’amore scoppiato sul bancone di Striscia

Il conduttore Enzo Iacchetti, da sempre molto riservato per quanto riguarda la vita privata, decide di raccontarsi a cuore aperto sulle pagine di Grand Hotel. Partendo dalla lunga storia d’amore con Maddalena Corvaglia. “Maddalena, pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta”, dice il comico.

Per il conduttore è stato un colpo di fulmine avvenuto proprio durante le registrazioni di Striscia la notizia, quando Maddalena era una della veline di quell’edizione insieme ad Elisabetta Canalis.

Iacchetti capì subito che si trattava di una storia seria: “Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”.

La fine della storia e una nuova vita per i due

La relazione fece molto parlare al tempo, a causa della differenza d’età dei 2: lui aveva 50 anni, lei 21.

Nonostante le voci, la storia d’amore durò per ben 6 anni, dopo i quali i due decisero di lasciarsi, rimanendo però in ottimi rapporti, come confermato anche da Iacchetti.

Il conduttore ebbe poi una relazione di 9 anni con Tania, anche lei molto più giovane. Da 2 anni il comico è single ma si dice ancora pronto ad amare.

Maddalena Corvaglia, invece, dopo il divorzio da Stef Burns, dal quale ebbe anche una figlia, è legata sentimentalmente ad Alessandro Viani. L’uomo è un immobiliare milanese, amico di lunga data dell’ex velina.