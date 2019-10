Mediaset, qualche settimana fa, ha deciso di posticipare la partenza del Grande Fratello Vip 4, nonostante un cast in via di definizione. Infatti, il reality, originariamente previsto per novembre, vedrà la luce solo all’inizio del nuovo anno. Tuttavia, su Canale 5, il pubblico potrà rivedere un programma che, qualche mese fa, fece scalpore e discutere l’Italia intera sui social.

Rimandato il GF Vip 4, torna Celentano

Il “Biscione” ha fatto slittare la partenza del GF Vip 4 a gennaio 2020. In un comunicato stampa, si legge che i risultati sorprendentemente positivi di questa prima parte di stagione avrebbero spinto la rete a ottimizzare i costi e a posticipare il reality condotto da Alfonso Signorini.

Molti, quindi, si sono chiesti come sarebbe stato riempito lo spazio vuoto lasciato dal programma e se sarebbe arrivato un programma capace di far discutere. Ora arriva la risposta: ebbene su Canale 5 tornerà Adrian. Come molti di voi ricorderanno, lo show di Adriano Celentano, abbinato alla serie animata sulla sua vita, fu un flop clamoroso tanto da spingere la rete e sospendere a data da destinarsi la programmazione. Quella data, ora, sarebbe il 7 novembre.

Lo show riparte, quindi, cambiando anche il titolo: infatti si chiamerà Adriano e per evitare un nuovo insuccesso, il “molleggiato” sarà costantemente presente in studio.

Celentano, il suo show rivoluzionato e con ospiti illustri

Piersilvio Berlusconi, in una nota, ha comunicato come Mediaset non fosse affatto soddisfatta di come sono andate le cose e che, sicuramente, anche Celentano non avesse gradito il flop del suo programma. L’amministratore delegato di Mediaset ha spiegato: “Adriano è un grande personaggio per cui è giusto dare una seconda chance. Sta lavorando a uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia che torni e faccia ciò che doveva fare è tanta e speriamo che sia così.” Lo show lo scorso anno, aveva visto numerose defezioni.

Prima aveva abbandonato Teo Teocoli, poi Michelle Hunziker e in seguito era stata la volta di Ambra Angiolini. Il progetto, infatti, era stato considerato troppo fumoso.

Ora, per salvare il salvabile, pare che Adriano vedrà una massiccia presenza del cantante, il quale non si limiterà più a semplici comparsate. Inoltre, sono stati chiamati degli ospiti d’eccezione che vanno da Paolo Bonolis a Maria De Filippi.