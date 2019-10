Il grande successo della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha visto l’attrice Vanessa Scalera balzare in testa al gradimento del pubblico di Rai 1. Uno degli interrogativi dei telespettatori riguarda l’ipotesi di una seconda stagione, e la risposta è arrivata dalla protagonista, da molti acclamata come “la risposta femminile al mitico Commissario Montalbano”, attraverso i microfoni di Panorama.

Imma Tataranni 2 si farà?

L’interrogativo intorno al quale si addensa la curiosità dell’affezionato pubblico di Imma Tataranni è prepotente, in un tessuto di consensi che ha visto la serie imporsi tra le più belle novità del nuovo palinsesto Rai.

Ci sarà una seconda stagione della serie con Vanessa Scalera?

La risposta è arrivata dalla diretta interessata che, in un’intervista ai microfoni di Panorama, ha fatto un bilancio a margine del fortunato debutto.

“Se ne parla, ma non lo so. Sicuramente lo spero“. È questa la verità dell’attrice sul futuro della fiction, il cui successo è stato inaspettato soprattutto per lei: “Non mi aspettavo che al pubblico potesse piacere un personaggio così insolito, a tratti ruvido, sicuramente autentico (…)“.

E i telespettatori l’hanno premiata, incoronando il personaggio Imma Tataranni come la ‘risposta femminile a Montalbano’. Ma la diva indiscussa della serie non è la sola ad aver lanciato l’amo nel mare della curiosità degli italiani.

Le parole del regista Francesco Amato

La serie tv che ha visto Vanessa Scalera monopolizzare le attenzioni del prime time di Rai 1 è diretta da Francesco Amato. Il regista ha parlato del successo della fiction ai microfoni dell’Ansa, svelando la prospettiva sul futuro di Imma Tataranni: “Ne stiamo parlando concretamente con la Rai, la produzione, sceneggiatori, il pubblico, ci scrive ce lo chiede“.

Secondo Amato, tra gli ingredienti che hanno composto la formula vincente c’è anzitutto il cast, fortemente voluto dal regista che ha scelto di puntare su una rosa di attori “straordinari, con una solida storia professionale” sebbene non tutti conosciutissimi.

L’ultima puntata della stagione d’esordio è andata in onda il 27 ottobre scorso, innestata in una trama di consensi che si sono tradotti in ascolti importanti, spalmati sull’intero ventaglio di puntate.