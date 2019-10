Sbirciando i suoi profili social, Alena Seredova, ex di Buffon, sembra volerci raccontare uno spaccato della sua vita quotidiana, lontana dalla tv, mantenendo però la sua eleganza e la sua semplicità. Questa volta, invece, la sua ultima foto ha mandato in tilt il popolo del web.

La foto di Alena Seredova scalda Instagram

Camicia bianca e reggiseno di pizzo, anch’esso bianco, in uno scatto in bianco e nero. Alena è distesa sul letto, sguardo rilassato e occhi rivolti verso l’obiettivo. A conferma che la Seredova abbia uno dei décolleté più apprezzati dagli italiani, i commenti che si sono scatenati sotto al suo post elogiano la sua perfezione: “Chi la critica è solo invidioso!

Alena, donna meravigliosa”, oppure “Di un fascino infinito, immensamente meravigliosa!”, fino a quelli che non riescono a fare a meno di rivolgersi, velatamente, a Buffon: “Io mi domando, come si fa a lasciare uno splendore del genere?”.

La sensualità in un solo scatto

La Seredova non è solita a questi scatti. Chi la segue con assiduità sa che le piace condividere con i fan la quotidianità, quello che non si vede davanti ai riflettori. La showgirl, infatti, pubblica spesso foto con i suoi figli, avuti dal portierone. Ma, oltre che mamma, Alena è una donna ricca di fascino e sensualità.

Tutte qualità racchiuse in quello scatto, in cui appare esplosiva.

La riflessione sull’amore con Buffon

Il matrimonio tra Gigi e Alena è ormai finito da 5 anni. Entrambi, in ogni caso, hanno trovato la felicità accanto ad altre persone. Nonostante questo, la modella non ha mai rinnegato il legame che la terrà sempre stretta al padre dei suoi figli: “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”, confessa a I Lunatici.

Ora, la rabbia per il tradimento da parte di Buffon ha lasciato spazio all’amore per il nuovo compagno e per i figli, con cui dice di avere un bellissimo rapporto.