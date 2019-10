La coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi è una delle più amate (e più stabili) che siano mai approdate a Temptation Island Vip. Il loro amore sembra essere uscito indenne, addirittura più forte, dalla turbolenta esperienza del reality delle tentazioni. Stavolta, secondo il settimanale Gente, all’orizzonte si staglierebbe la concreta via delle nozze.

Anna Pettinelli pronta al matrimonio?

A Temptation Island Vip hanno messo a nudo i lati più spigolosi e ruvidi del loro rapporto, senza mai perdersi di vista tra i meandri del cuore. Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono usciti insieme dal reality, dopo una prova di resistenza alle distanze durata 21 giorni e al culmine di un falò di confronto che non sembra aver lasciato dubbi.

Il loro amore è sopravvissuto alla turbolenta avventura televisiva e navigherebbe a vele spiegata verso l’altare. Stando a quanto riportato dal settimanale Gente, infatti, tra i due sarebbe ormai prossima la decisione di convolare a nozze.

Il matrimonio si avvicina? A giudicare dalla rivelazione di lui, gli ingredienti per un matrimonio ci sarebbero tutti: “Le sfuriate servono, adesso voglio sposarla“.

Un amore oltre il tempo e le distanze

E non c’è dubbio che quella di Anna Pettinelli e Stefano Macchi sia una formula d’amore vincente.

Entrambi immersi nella difficile prova di Temptation Island Vip, hanno saputo comunque mantenere chiaro, davanti a sé, l’orizzonte dei loro intenti.

Innamoratissimi, più uniti che mai, hanno restituito al pubblico l’istantanea di un rapporto che sa di favola moderna, dove tempo e distanze si annullano. Tra loro 18 anni di differenza (lei classe 1957, lui 1975), e neppure un briciolo di cedimenti.

La gelosia, tiranna in agguato sul percorso della speaker radiofonica a Temptation, sembra non aver comunque intaccato la stabilità della loro unione. Tutto volge verso il più romantico dei finali, e i motori del gossip si scaldano in attesa della conferma ufficiale.

*immagine in alto: fonte/Instagram Anna Pettinelli, dimensioni modificate