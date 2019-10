Dopo il dolore per la morte dell’amato conduttore Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan inizia lentamente a voltare pagina. La moglie del conduttore è stata fotografata con un nuovo taglio di capelli e un delizioso abito che mette in risalto la sua bellezza.

Gli scatti col nuovo taglio di capelli

È passato un anno e mezzo dalla morte di Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan, in questo periodo, ha cercato di affrontare il suo dolore lontana dai riflettori, privatamente, evitando uscite pubbliche e mantenendo un basso profilo. Ora, il settimanale Diva e Donna l’ha fotografata mentre va a prendere la figlia Stella, 6 anni, a scuola e la porta a mangiare un gelato.

La Mantovan è totalmente assorbita nel ruolo di mamma e grazie alla piccola sta cercando di superare il lutto per la perdita dell’amato conduttore de L’Eredità. Carlotta Montavan sembra pronta a ricominciare e lo fa sfoggiando un nuovo taglio di capelli, decisamente più corti, e un look più fresco. Carlotta ha mostrato una forza non da tutti, andando avanti per il bene di Stella e tornando anche a lavorare.

Carlotta Mantovan, foto da Diva e Donna

L’affetto dei fan su Instagram

In realtà, già qualche giorno fa, Carlotta Mantovan aveva “anticipato” il suo look in alcuni scatti su Instagram.

La donna si era fotografata in compagnia del suo inseparabile cavallo, accompagnando lo scatto con la didascalia “back to my life”. Segno, che la moglie di Fabrizio Frizzi sta provando a tornare alla vita di sempre. La conduttrice si è, quindi, rifugiata nelle sue passioni.

Quella per l’equitazione dura da molto tempo e sicuramente è un motivo in più per ritrovare il sorriso. Sotto questi scatti che la mostrano più “sbarazzina” sono tanti i commenti dei fan che la incitano a dimostrarsi forte e coraggiosa come è sempre stata. Anche delle colleghe “illustri” le hanno voluto dimostrare la sua vicinanza. Tra queste, Bianca Atzei che le manda un cuore e Antonella Clerici, di cui è molto amica, che sotto una foto le scrive: “Sei bellissima, sorridi”.