Per il rilancio dello show, Adriano Celentano sta facendo le cose in grande. Il Molleggiato tornerà dal 7 novembre e con lui tanti illustri ospiti e il consueto cartoon. L’intervista a Verissimo di pochi giorni fa non ha svelato molto, ma i nomi confermati sono di primissimo livello.

Non solo Conti e Bonolis

Qualche settimana fa erano iniziate a filtrare indiscrezioni secondo le quali, per il ritorno dello show di Adriano Celentano, ci sarebbero stati super ospiti come Carlo Conti e Paolo Bonolis. A questi, ora, si sarebbero aggiunti tanti altri personaggi dello spettacolo e della politica, per un parterre de rois di livello assoluto.



L’obiettivo è ovviamente tenere alti, altissimi gli ascolti: dopo la prima messa in onda a inizio anno, è arrivata infatti una sospensione e il rinvio a quest’autunno. Ufficialmente la causa era un malessere di Celentano, ma possono aver influito anche gli scarsi ascolti. Per risolvere questo aspetto, ecco quindi che sono stati confermati tra gli ospiti anche Maria de Filippi, Massimo Giletti, Gerry Scotti, Checco Zalone e il sindaco di Milano Beppe Sala. Previsti anche ospiti dal mondo della musica, con Ligabue ed Elisa già confermati.

Non è chiara la modalità con cui Celentano dialogherà con questi ospiti, se con interviste singole o di gruppo, ma i temi nello show saranno quelli dell’arte, del rispetto per l’ambiente, consumismo sfrenato e tutti gli altri da sempre terreno di dialogo del Molleggiato.

Le altre anticipazioni

A cambiare non è solo il periodo di messa in onda e gli ospiti, ma anche il palcoscenico. Non più il Camploy di Verona, ma uno studio di Cologno Monzese. Questo sarà dotato di ledwall e un’orchestra diretta da Fio Zanotti. Oltre agli ospiti speciali, Adrian aveva anche un cast fisso, ma pare confermata solo l’attrice Ilenia Pastorelli. Confermato anche lo stile dello show, che oltre alle interviste e ai momenti dedicati ad Adriano Celentano, vedrà la riproposizione del cartoon Adrian, disegnata col contributo di Milo Manara e dall’elevatissimo budget.

L’intervista misteriosa

Nei giorni scorsi ci si aspettavano altre anticipazioni dall’intervista di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tuttavia, questa non ha rivelato molto, specie per via dell’ambientazione buia e misteriosa. Alle domande della conduttrice di Verissimo, Adriano Celentano ha spesso risposto in modo parco, senza dare molte anticipazioni.

Non resta quindi che aspettare giovedì 7 novembre per scoprire se questo secondo round di Adrian avrà successo o sarà un altro flop.