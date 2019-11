Mara Venier sta inconsapevolmente lanciando un nuovo format. Una piccola serie in onda solo sulle sue storie Instagram, tutte legate da alcuni elementi: cene e amici di una vita. Nel “nuovo episodio”, ecco la rimpatriata con Massimo Boldi e Jerry Calà.

A cena dal Bolognese

L’occasione per questa rimpatriata è stata favorita dall’ospitata dell’attore Massimo Boldi a Domenica In. Qui Boldi ha raccontato della felicità ritrovata grazie alla fidanzata Irene, di 34 anni più giovane. Una persona che, ha raccontato a Mara Venier, ha dimostrato di volergli bene tanto da essere accettata anche dalle figlie avute con l’amore della sua vita, Marisa.



Dopo l’intervista e la puntata di Domenica In, Mara Venier, Massimo Boldi e la fidanzata Irene Fornaciari sono rimasti insieme per una cena dal Bolognese, locale che ha spesso ospitato la conduttrice e il gruppo di amici.

Non c’è il marito, ma l’ex

Normalmente, però, Mara è accompagnata anche dal marito Nicola Carraro. Per questa cena, tuttavia, accanto a lei c’era l’ex marito Jerry Calà. Il rapporto tra i due è sempre roseo, come testimoniato da altre cene organizzate a casa di Mara.

Per la conduttrice questi sono momenti di rimpatriata e di allegria, come si può vedere dalle storie di Instagram.

In una lei e Jerry Calà intonano “Gente come noi” di Ivana Spagna. Una strofa che sembra scritta proprio per loro, gente che non sta più insieme ma che si vuol bene.

Quella per Massimo Boldi invece è una storia “più seria”, ma dall’esito comunque divertente: da brava conduttrice, presenta ai follower gli ospiti della cena, Irene compresa, poi prova ad attivare la telecamera interna, con poco successo.

Il classico momento di tensione che spinge il pubblico a vedere la puntata successiva, come in ogni grande serie che si rispetti.