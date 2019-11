Il nome Antonia Donatelli vi dice qualcosa? Probabilmente no, eppure si tratta della mamma di uno dei personaggi televisivi più popolari: Alessia Marcuzzi. Della conduttrice di Temptation Island Vip sappiamo praticamente quasi tutto ciò che riguarda la sua sfera privata. Sappiamo delle sue vecchie relazioni, dell’attuale compagno, dei figli, della famiglia allargata, delle sue vacanze, delle sue passioni per la moda che sono diventate un business. Il tassello mancante è proprio quello relativo alla famiglia d’origine. Chi è la mamma? Che è aspetto ha? Qual è il loro rapporto?

La dedica alla mamma

Il rapporto che lega Alessia Marcuzzi con la mamma Antonia è profondo e autentico.

Dalle poche parole che la figlia ha dedicato alla madre si evince una relazione fatta di affetto, lontana dalle competizioni o dalle incomprensioni che spesso accomunano madre e figlia. Alessia Marcuzzi non ha mai speso tante parole per la madre, ma qualche tempo fa – in occasione della festa della mamma – si è lasciata andare ad una dedica sentita che è servita a conoscere meglio anche la signora Donatelli, detta Tony, leggera e profonda allo stesso tempo, nata e cresciuta in Puglia. Della sua mamma, Alessia ha detto: “Si chiama Antonietta, ma per tutti Tony, spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra.

Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene”.

La mamma di Alessia Marcuzzi

Nonna e nipoti

Sono in tanti ad aver intravisto una somiglianza, anche piuttosto spiccata, tra mamma e figlia. E Alessia, di questo, non potrà che esserne felice. A quanto pare, da alcune foto che alcuni tabloid hanno pubblicato nel tempo e che ritraevano la signora Antonietta con i nipoti, la mamma di Alessia Marcuzzi è anche stata una nonna presente.

D’altronde anche Alessia è madre di Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, nata dall’amore con Francesco Facchinetti.