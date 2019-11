I compensi dei conduttori tv, si sa, sortiscono sempre una febbrile curiosità. Se a casa Rai si è sollevato grosso scalpore più di una volta, tocca a Mediaset svelare i suoi numeri.

A svelare i chachet stellari dei volti più amati delle reti del Biscione ci ha pensato Italia Oggi, la scorsa primavera. Una classifica che parte da cifre astronomiche di 10 milioni di euro e che coinvolge personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Barbara D’Urso, Gerry Scotti, Maria De Filippi.

I pezzi da 10

Sull’Olimpo dei 10 milioni troviamo proprio lui, Bonolis, che incassa annualmente questa quota fissa, esclusi i compensi per i singoli programmi, che possono essere i prime time come Avanti Un Altro o le prime serate come Ciao Darwin.

Sui 10 milioni all’anno viaggia anche Gerry Scotti, vero e proprio pilastro di casa Mediaset. Tra messaggi promozionali, game-show e talent passa molto più tempo sul piccolo schermo che a casa. Se a questo aggiungiamo anche il fatto che è proprietario di uno studio di Cologno Monzese, allora risulterà cristallino che 10 milioni non è che la cifra di partenza.

Anche Maria De Filippi rientra nel Pantheon. Non solo conduttrice di alcuni dei programmi di punta della rete (Uomini & Donne, Amici, Tu Si Que Vales, C’è Posta Per Te), ma è anche socia di Fascino, importante produzione di programmi con Temptation Island.

Il “caso” Barbara D’Urso

Tra le regine di Mediaset non poteva mancare Barbara Carmelita D’Urso, praticamente in onda tutti i giorni, meno che il sabato (suo giorno di prove). La D’Urso è diventato un volto così iconico dell’emittente che si è guadagnata negli anni il soprannome di Lady Cologno.

Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non È La D’Urso e da qualche anno anche il ritorno del Grande Fratello, segnano una vera e propria dominazione di Barbara in tv.

Ebbene, stando alle stime di Italia Oggi, pare che Carmelita incassi ogni anno una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni. Eppure la conduttrice avrebbe smentito la notizia, dichiarando che il suo cachet sarebbe “di gran lunga inferiore“.

Greggio e Marcuzzi

Restano all’appello Ezio Greggio, storica colonna del tg satirico Striscia La Notizia, e Alessia Marcuzzi, timoniera instancabile dell’Isola dei Famosi e Le Iene (e da quest’anno anche di Temptation Island Vip).

Il primo incassa ogni anno 5 milioni e 700 mila euro all’anno. Mentre ad Alessia ogni puntata dell’Isola frutta 200 mila euro, che per un totale di 12 puntate diventano 2 milioni e 400 mila. Quanto alle Iene invece non si conosce la cifra precisa, ma a questo andrebbe aggiunto sempre un fisso per l’esclusiva con la rete. Dunque il quadro completo dei compensi di Alessia non è deducibile, ma possiamo farcene un’idea.