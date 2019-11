Un lieto evento, di quelli che cambiano la vita, per lo stimato attore Gabriele Greco. Il volto storico di molte soap opera tra le più viste in Italia, tra cui Vivere e Cento Vetrine, è diventato papà per la prima volta: è nata la piccola di casa, frutto dell’amore con Alessandra Mammolo.

Gabriele Greco papà: è nata Galatea

L’annuncio era arrivato intorno agli inizi dello scorso luglio quando insieme alla compagna Alessandra Mammolo, l’attore Gabriele Greco aveva voluto rendere partecipi i fan della bellissima notizia relativa all’arrivo di un figlio. In particolare, in molti ricorderanno lo scatto a bordo mare a Leuca della coppia, abbracciata, e con una didascalia ben precisa rivolta al futuro e alla gravidanza: “New project coming soon“.

Decisamente ancor più esplicativi e palesi gli hashtag tra cui #pregnant, proprio ad indicare la gravidanza, ma anche #newborn e #sixmonthspregnant, ad indicare quanti mesi sarebbero dovuti passare prima della nascita.

Il tenero scatto della bimba su Instagram

Mesi che, nell’attesa generale, sono trascorsi fino ad arrivare ad oggi, giorno in cui sulle rispettive pagine Instagram è apparso uno scatto. Un intreccio di mane che unisce l’amore tra Greco e Mammolo, neo genitori della piccola Galatea la cui manina appare in foto, una piccola e tenera incursione.

“Sei arrivata nel cuore della notte – scrive Greco in didascalia – Sei la vita e ci stai già insegnando ad apprezzarne il significato più profondo. Benvenuta Galatea“. Un annuncio avvenuto quasi in presa diretta: la piccola è infatti nata proprio oggi, martedì 5 novembre. Fotocopia la foto postata invece dalla madre, Alessandra Mammolo, che allega però una didascalia diversa: “Famiglia, dove inizia la vita e l’amore non finisce mai. Benvenuta Galatea“.

Il calore dei fan per i neo genitori

Infinito il corredo di commenti al di sotto degli scatti: numerosissimi infatti i fan che hanno voluto felicitarsi con la coppia di neo genitori.

Si va dagli auguri più semplici alle parole di stima e affetto: “Tantissimi auguri a te e Gabriele, benvenuta piccola!! Non vediamo l’ora di conoscerla“; “Ragazzi vi faccio tanti tanti auguri! Sono felicissima per voi e benvenuta alla piccola Galatea”; “Aleee sono felicissima tantissimi auguri a te e Gabriele. Benvenuta principessa“. C’è anche chi si complimenta per la scelta del nome, sicuramente peculiare nel panorama comune: Galatea, un nome desunto dalla mitologia greca essendo per antonomasia una delle 50 ninfe del mare.

*immagine in evidenza: Instagram/Gabriele Greco (immagine dimensionate)