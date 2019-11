Laura Pausini ha sorpreso tutti i suoi fan su Instagram, dopo aver riabilitato il profilo, con una foto insieme alla sorella mentre è intenta a sfoggiare un nuovissimo look decisamente inedito per lei. Un vero e proprio “colpo di testa” che sta facendo impazzire i suoi estimatori e che è già diventato tendenza 2019.

Nuovo look per Laura Pausini

I fan di Laura Pausini hanno imparato ad amarla con i suoi capelli lunghi, lisci e corvini ma ora saranno pronti ad abituarsi al suo nuovo look? La cantante famosa a livello internazionale ha pubblicato una foto su Instagram che sta facendo molto parlare.

Infatti, la Pausini è apparsa con un nuovo taglio di capelli, mossi e addirittura biondi tendenti al rosso. Ebbene sì, la cantante ha fatto un cambio radicale e ha voluto rendere partecipe il suo pubblico di questo, nella foto dedicata alla sorella Silvia. Lo scatto riporta la seguente didascalia: “Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno” ripetuta in varie lingue.

Al commento che riguarda i suoi capelli, fatto dall’account dedicato interamente ai suoi look e cioè @lauralp_hair, la Pausini risponde: “Volevo provare ma non mi piaccio, torno Pau”. Quindi, niente paura, la cantante tornerà al suo taglio e colore con cui è diventata famosa.

Il look di Halloween della famiglia Pausini

In realtà, in una post Instagram di poche ore fa, sembra proprio che Laura Pausini sia già tornata al look corvino ma il video potrebbe essere stato montato anche in un momento antecedente. Quindi, non ci resta che attendere una nuova foto per capire se la cantante ha già fatto marcia indietro.

Laura Pausini, d’altronde, ama molto giocare e scherzare col suo look e l’aspetto fisico. Qualche giorno fa, in occasione della festa di Halloween, ha pubblicato lo scatto del suo travestimento nella strega di Maleficent, impersonata sullo schermo da Angelina Jolie.

Lei e la sua famiglia, infatti, hanno deciso di mascherarsi e sia su Facebook che su Instagram, la cantante ha mostrato i travestimenti dei suoi cari. Ad esempio, il compagno Paolo Carta ha indossato i panni del folle Jason Voorhees della saga Venerdì 13, mentre suo padre Fabrizio Pausini è stato Joker per una sera.