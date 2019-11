Monica Setta è una conduttrice tv molto apprezzata dal pubblico della Rai. Al momento lavora al fianco di Tiberio Timperi a UnoMattina in Famiglia. La conduttrice e giornalista è stata ospite a Storie Italiane dove ha parlato del padre e del difficile divorzio.

Un divorzio doloroso

“Nel ’95 mi sono sposata, è stato un colpo di fulmine“, ha raccontato Monica Setta, “però dopo poco il matrimonio è finito. Il divorzio è stato difficile, molto complicato, non ne ho mai parlato apertamente, forse ne parlerò in un libro“.

Il momento lavorativo è perfetto, ma gli ultimi tempi sono stati difficili. Solo a settembre aveva annunciato sui social di aver perso la nonna.

A Storie Italiane ha raccontato della perdita del padre: “Mio padre è stato malato per tanti anni” ha confessato Monica Setta a Storie Italiane, “e mi manca. Era una persona perbene, mi ha insegnato tantissimo”.

Dopo aver rivelato l’intervista ha scritto su Facebook: “Forse ho parlato troppo di mio padre, ma chiunque abbia subito un lutto di un genitore in tempi recenti, mi può capire. Ci sono ferite dell’anima che rimarginano con troppa fatica“, scrive Monica Setta sui social.

C’è stato anche un momento durante l’intervista per parlare della sua fede in riferimento a un malore del padre: “Ho un rapporto molto particolare perché nel 1989 lo davano morto dopo un infarto, e io pregai tutta la notte Padre Pio e lui si salvò quasi per miracolo“.