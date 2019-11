Carmen Di Pietro è stata intervista dal settimanale Vero. In quest’occasione l’ex gieffina ha raccontato dei suoi timori e delle minacce che riceve via social.

Proprio come Emma Marrone, anche la Di Pietro ha rivelato di essere da tempo vittima di stalking. Ma l’ex naufraga ha preso le dovute precauzioni e ora sa come difendersi da questo tipo di pericolo.

Carmen Di Pietro vittima di stalker

Carmen si è lasciata andare ad un lungo racconto, con tanto di dettagli. Non nasconde la paura vissuta leggendo i messaggi lasciatigli dallo stalker, probabilmente sempre lo stesso, che da tempo continua a perseguitarla.

“Da un po’ di tempo sul mio cellulare e su Instagram ricevo delle molestie condite da commenti pesanti…” ha raccontato Carmen.

“Credo sia il solito stalker che tramite vari profili fake si diverte a infastidirmi e a impaurirmi…“. Insomma, a sentirla parlare la Di Pietro sembra vivere un vero e proprio incubo. L’incubo più temuto dai vip.

L’avvertimento allo stalker

Stanca di vivere nel terrore Carmen Di Pietro ha deciso di prendere le sue precauzioni. L’ex naufraga ha raccontato di essersi iscritta ad un corso di meditazione e di autodifesa per far fronte a questo tipo di pericolo. “Il maestro Shi Hen Chang mi sta dando la possibilità di sentirmi più sicura di me stessa in caso di un’ipotetica aggressione…“.

Al settimanale Vero Carmen Di Pietro ha affidato un messaggio importante per il suo persecutore. “Non ho paura di lui… Gli consiglio di lasciarmi in pace oltre che andare da un bravo psicologo“. La Di Pietro ha deciso di non lasciare nulla al caso, per questo ha rivelato di aver cominciato ad agire per vie legali.