Arriva in questi momenti una notizia dalla Francia che riguarda la famosissima attrice, conosciuta in tutto il mondo, Catherine Deneuve. L’attrice, secondo quanto riportato dalle fonti estere, sarebbe stata ricoverata nella notte a seguito di un malore. Filtrando le pochissime e frammentarie notizie che arrivano da Parigi, l’attrice sarebbe tuttora ricoverata e in “gravi condizioni“.

Catherine Deneuve in ospedale

A riportare la notizia in maniera approssimativa è la fonte parigina Le Parisien. Secondo quanto filtrato dal quotidiano estero, la famosa attrice classe 1943, sarebbe stata ricoverata nella notte in un ospedale parigino a seguito di un malore di cui non si conosce la natura.

Quello che sembra sia certo, almeno al momento dell’arrivo in ospedale dell’attrice, è che la Deneuve si sarebbe presentata in “in gravi condizioni” ma non è dato sapere al momento se sia ancora grave o se la sua condizione clinica sia migliorata nelle ore. Secondo quanto fatto trapelare da fonti vicine all’attrice, BFM-TV, l’attrice sarebbe stata colta da un malore a causa di “eccessiva stanchezza” ma la notizia sembra sia tuttora da verificare.

Deneuve, icona del cinema francese

La Deneuve, all’anagrafe Catherine Fabienne Dorléac, è nota al mondo per il suo talento nel panorama cinematografico. Sua la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminilea Venezia, titolo vinto nel 1998, così come l’Orso d’Argento vinto a Berlino e il David di Donatello.

Nel 1992 invece, proprio la Deneuve è in corsa per la vittoria dell’Oscar come miglior attrice per il celeberrimo film, Indocina. Icona del cinema francese, in Italia è conosciuta anche per la sua relazione con il celebre attore nostrano, Marcello Mastroianni dal cui amore nacque Chiara, figlia nata nel 1972. Non l’unica figlia della Deneuve che 9 anni prima diede alla luce Christian Vadim, nato dalla relazione con il regista Roger Vadim.