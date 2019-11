Pare essere giunto il momento della verità sul rapporto che lega Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, amici o nemici? Dopo mesi di chiacchiere sul fatto che tra i due conduttori de La vita in diretta non corresse buon sangue, spunta la verità di Tiberio Timperi e di certo non le ha mandate a dire.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: la verità

Senza troppi giri di parole, Tiberio Timperi ha parlato del suo rapporto con l’ex collega Francesca Fialdini, ora conduttrice del programma Da noi… a ruota libera, in onda la domenica pomeriggio. Lo ha fatto durante un’intervista per il settimanale DiPiùTv.

Timperi non le ha mandate a dire e ha deciso di mettere fine una volta per tutte alle chiacchiere su di loro: “Non andavamo d’accordo? Una cretinata! Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora spesso”.

E allora quei battibecchi? I due erano soliti spesso scambiarsi parole animate durante il programma, punzecchiandosi spesso, ma anche qui Tiberio Timperi ha una una riposta adeguata: “Quando discutevamo lo facevamo per trovare un accordo migliore. (…) Sulle nostre liti in tanti ci hanno ricamato”.

Francesca Fialdini va a ruota libera

Intanto procede a gonfie vele la carriera da solista di Francesca Fialdini, con Da noi… A ruota libera in onda la domenica pomeriggio subito dopo Mara Venier, fa incetta di ascolti e la conduttrice non si può dire più contenta.

Le percentuali di Share staccano notevolmente Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. Eppure qualcosa potrebbe fermarla… o qualcuno. In una vecchia intervista rilasciata per TV Sorrisi e canzoni, la Fialdini ha raccontato di quanto il lavoro la tenga viva ma che, per un figlio, si fermerebbe più che volentieri.

“Il lavoro mi tiene viva, non ne farei a meno. Ma un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne”, aveva raccontato la conduttrice, che poi ha aggiunto “Ho appena compiuto 40 anni e mestieri se dicessi che non ci penso”, in riferimento alla maternità.