In una recente intervista, Patty Pravo ha parlato a tutto tondo dei suoi amori e, nello specifico, dei suoi 6 matrimoni e di quando rischiò di essere “trigama”. Inoltre, la ragazza del Piper, dalla carriera incredibile, ha affrontato il discorso sul suo ex Riccardo Fogli. Oggi, la cantante si professa single perché, sempre attratta dai giovani, quelli di oggi non avrebbero fascino.

La trigamia e l’amore per Riccardo Fogli

Una Patty Pravo a ruota libera quella che ha parlato al Corriere Della Sera. La cantante si è raccontata a cuore aperto e ha parlato dei suoi 6 matrimoni. Ha confessato un aneddoto vissuto a San Francisco, all’epoca del suo legame con Jack Johnson: “Venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene.

Dunque, ero bigama”.

Ma, non finisce qui. Infatti, in quell’occasione scoprì di essere sposata anche col bassista Paul Martinez, quindi di essere trigama: “La trigamia non è contemplata per legge”. Per questo, dice la cantante di Pazza Idea, di 6 matrimoni quelli veri sono solo 4.

Un capitolo importante è sicuramente quello che riguarda la storia d’amore con Riccardo Fogli, sposato con un rito celtico, che per lei lasciò Viola Valentino e perfino i Pooh: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me.

Riccardo scelse me”. La storia tra i due “finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora“. Oggi, la Pravo non vive nemmeno amori platonici, dato che non c’è nessuno, giovani compresi, in grado di affascinarla.

Patty Pravo, la confessione sulla droga

Durante l’intervista, Patty Pravo ha parlato anche dell’arresto nel 1992. Passò tre giorni giorni nel carcere di Rebibbia prima di essere rilasciata. “Cercavano la cocaina. Ma io, se c’è una cosa che non ho mai preso è proprio la coca. Il resto sì”, ha ammesso la cantante.

Ora, tuttavia, ammette di non fare più uso di droga “con la roba che circola”. E, non lo fa nemmeno in compagnia dell’amica di sempre Ornella Vanoni, con cui ha preso parte a una puntata di Che tempo che fa qualche mese fa : “Neanche la canna che prende per dormire. Mi chiama sempre dopo mezzanotte”.

