Si dice che quando una donna vuole dare una svolta alla propria vita, parta proprio dai capelli. È quello che ha deciso di fare Alessandra Amoroso, dicendo addio a spazzola e piastra, sfoggiando per intero, sui social, il suo nuovo look selvaggio.

I fan amano la chioma arruffata dell’Amoroso

“Li lego, ho capito”. Ironizza così la cantante, resa celebre dal programma tv della De Filippi, Amici, mostrando ai fans una chioma arruffata e indisciplinata. Un look più naturale, quindi, a cui probabilmente si è ispirata dopo Halloween. Per l’occasione, infatti, Alessandra aveva vestito i panni di Harley Quinn, con tanto di trecce ondulate e gonfie.

Sarà stato quel look a farla innamorare?

I fans sembrano apprezzare, alcuni rivolgendole diretti complimenti, altri ironizzando sul nuovo stile. “Amo, ma hai litigato con la parrucchiera?”, oppure “Hai fatto a botte con il cuscino?”.

Dalla frangia allo stile selvaggio

Nel corso degli anni, dall’esordio nel talent di canale 5, insieme ad Emma Marrone, al successo nazionale grazie ai suoi dischi, Alessandra ci ha abituato a diversi cambi look. Da Maria, nel lontano 2009, si era presentata con un taglio corto e un ciuffo un po’ più lungo sulla fronte.

In ogni caso, i suoi sostenitori hanno sempre apprezzato la sua capacità di coniugare uno stile semplice, arricchito da un pizzico di sensualità. Nel corso degli anni l’abbiamo vista alternare acconciature più sobrie, a caschetti poco più in su delle spalle. Siamo stati abituati a vederla per lungo tempo anche con la frangia, ma il suo, ora, è un look davvero inedito. Per quanto l’Amoroso dirà addio a piastra e capelli lisci?

Amoroso: “Da commessa a cantante, vivevo in un frullatore”

Nata a Galatina (Le), l’Amoroso ha fatto innamorare il pubblico con i suoi grandi successi.

Qualcuno l’ha anche definita una reginetta della musica pop. “Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore”, ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair in una passata intervista. Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo Estranei a partire da ieri e Vivere a colori, che l’hanno consacrata come una delle artiste più amate nel panorama italiano.

