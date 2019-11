Ambra Angiolini e Jolanda in un selfie da capogiro: madre e figlia sono due gocce d’acqua e la somiglianza non passa inosservata al popolo di Instagram. La piccola, nata dalla storia d’amore dell’attrice con Francesco Renga, è la primogenita dei due, nata nel 2004 e seguita da Leonardo, classe 2006.

Ambra e Jolanda due gocce d’acqua

“Abito in “via del suo sorriso” e credo di volerci restare per sempre“: è questa la dolcissima didascalia che accompagna il selfie di Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda, primogenita avuta dal cantante Francesco Renga nel 2004.

A impressionare i fan è soprattutto la straordinaria somiglianza tra madre e figlia, dettaglio che non rischia di passare inosservato.

Bellissime, si mostrano insieme in un’immagine che sembra restituire luce alla giornata uggiosa che si affaccia alle loro spalle.

Ambra Angiolini cuore di mamma

Non è la prima volta che Ambra Angiolini si mostra con Jolanda Renga sui social, e ogni scatto produce un effetto ‘wow’ senza fatica. Uno dei più recenti scatti a due, infatti, risale al 19 ottobre scorso, quando l’attrice ha condiviso una tenera istantanea corredata da una semplice frase: “L’amore mio“.

Il selfie pubblicato l’8 novembre è stato accolto da un tappeto di like e commenti di sorpresa, tra chi si complimenta per la bellezza di entrambe e chi sottolinea la loro somiglianza.

Tra i messaggi impressi sotto il post della Angiolini, anche quelli di Paola Turci e Giorgia: la prima con un “Uguali” che si somma al parere di migliaia di fan, la seconda con una cascata di cuori.

Ma c’è anche chi tira in ballo Francesco Renga: “Jolanda stupenda come il suo papà“. Dalla relazione tra l’ex volto di Non è la Rai e l’artista sono nati due figli e il più piccolo è Leonardo.

*immagine in alto: fonte/Instagram Ambra Angiolini, dimensioni modificate