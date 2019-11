Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto molto tenere su Carlo Conti e una persona molto speciale. Il conduttore è stato paparazzato a passeggio con suo figlio e la figlia di Fabrizio Frizzi, Stella. Tra i due c’è un rapporto speciale.

Il legame tra i conduttori

Che tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi ci fosse un legame speciale, lo si sapeva già. Non passa occasione, infatti, nella quale il conduttore Carlo Conti non spenda una parola di ricordo, un momento di commozione per il collega scomparso un anno fa.

Recentemente Carlo Conti ha speso belle parole a Domenica In, confessando come senta ancora vicina e viva la presenza del compianto amico.

“È come se ci fosse sempre”, aveva dichiarato a Mara Venier. Un rapporto che andava oltre quello professionale e che abbracciava anche le vite private dei due presentatori. Sempre a Domenica In, Carlo Conti aveva raccontato del bel rapporto col figlio Matteo, ma nella sua vita è molto presente anche la figlia di Fabrizio Frizzi, Stella.

Tutti insieme a passeggio

Nel corso di un’intervista di qualche mese fa, Carlo Conti aveva raccontato il legame che c’è tra la sua famiglia, Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Un aneddoto molto commovente, nel quale ha fatto sapere che la piccola Frizzi lo chiama addirittura “babboconti”: “tutto attaccato.

Lo fa perché Fabrizio mi chiamava così, ora continua a farlo lei”.

A riprova di queste dichiarazioni, il giornale Diva e Donna ha paparazzato Carlo Conti, il figlio Matteo e la figlia di Fabrizio Frizzi mentre sono a passeggio, mano nella mano. Assieme a loro ci sono la moglie di Conti, Francesca, e Carlotta Mantovan. Le cure e le attenzioni dimostrate dal presentatore sono amorevoli e toccanti, proprio come il bel rapporto che sembra esserci tra i due bambini.

Un rapporto speciale per persone legate insieme da amicizia, affetto e il ricordo di una persona cara.