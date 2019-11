Oltre a una carriera meravigliosa, Fred Bongusto ha anche avuto la fortuna di vivere un grandissimo amore con quella che per decenni è stata sua moglie: Gabriella Palazzoli.

La donna, attrice, è morta nel 2016: i due sono rimasti uniti fino alla morte di lei.

Un amore lungo una vita

Gabriella Palazzoli, detta Gaby, è stata una delle prime “soubrette” ed ha avuto grande successo negli anni ’50 e ’60. La donna ha recitato in teatro facendo da spalla al grandissimo comico Enrico Macario ed è stata poi co-protagonista con Alberto Sordi di Buonanotte…Avvocato!, pellicola cinematografica degli anni ’60. Tra i suoi film, anche Ragazze d’oggi e Vergine Moderna.

Prima di sposarsi con Bongusto, nel 1967, è stata per brevissimo tempo la moglie di John Drew Barrymore, padre dell’oggi famosissima Drew Barrymore.

Una sola figlia: Blyth Dolores

Da quel breve amore nacque Blyth Dolores Barrymore, che crescerà con Fred Bongusto. I due avranno proprio Blyth come unica “figlia” e non diventeranno genitori. Pare che questo sia stato l’unico grande rammarico della Palazzoli: per tanto tempo i due avrebbero infatti voluto avere un figlio insieme.

Bongusto e la Palazzoli avevano vissuto insieme un grandissimo trauma, ovvero l’episodio di violenza avvenuto in casa loro nel 1979.

Quell’anno due terroristi d’ispirazione neofascista, Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi, entrarono in casa in un momento in cui l’attore era assente e legarono, malmenarono e terrorizzarono la Palazzoli e la governante. L’episodio sconvolse profondamente la coppia, così come l’opinione pubblica.