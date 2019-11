Si stanno svolgendo in questi minuti i funerali di Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, i Vigili del Fuoco morti nell’esplosione a Quargnento, in provincia di Alessandria. Ali di folla e un lungo applauso ha accolto le bare nella cattedrale di Alessandria.

I funerali di Antonio, Matteo e Marco

Il vescovo, monsignor Guido Gallese, sta celebrando in questi minuti i funerali dei tre giovani vigili del fuoco. Sono presenti anche le massime cariche dello Stato: il premier Giuseppe Conte, insieme al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

“Siamo qui, in questo momento di dolore profondo, per chiedere la benedizione di Dio per Nino, Marco e Matteo, morti in un atto di servizio alla comunità“, ha detto il vescovo all’inizio del funerale.

Guarda il video