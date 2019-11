In Inghilterra c’è apprensione per le condizioni di salute di Camilla Parker Bowles, la moglie del principe Carlo. Infatti, la Duchessa di Cornovaglia sarebbe stata colpita da un’infezione respiratoria che avrebbe spinto il suo medico di fiducia a prescriverle un periodo di riposo. Camilla, nonostante le voci che avrebbe rinunciato, si è presentata al Festival of Remembrance insieme agli altri membri della Royal Family.

Camilla colpita un’infezione respiratoria

Camilla Parker Bowles ha preso parte all’evento per onorare i caduti in guerra alla Royal Albert Hall, il primo assieme al principe Harry e Meghan Markle. Tuttavia una malattia nei giorni scorsi l’ha costretta ad uno stop forzato e Camilla avrebbe dovuto stare a riposo anche per questa occasione.

La Duchessa di Cornovaglia ha dovuto rinunciare ai suoi impegni per colpa di un’infezione respiratoria al petto. Per questo, il suo medico le ha prescritto dei giorni di riposo per poter guarire.

A riferirlo è stato il Daily Express, che conferma come la moglie di Carlo abbia preso controvoglia questo diktat del dottore. Fermarla sembra impossibile e infatti ha preso posto nel palco reale insieme al principe Carlo, ai membri della famiglia e al primo ministro Boris Johnson. Questa inoltre è stata la prima uscita ufficiale di Harry e Meghan, personaggio controverso per il pubblico britannico, dopo la sconvolgente intervista rilasciata.

Insomma, un impegno irrinunciabile.

Le preoccupazioni per la salute

Nonostante l’apparizione, resta la preoccupazione per la sua salute. Mercoledì, Camilla aveva cancellato una cena di gala per il 200esimo anniversario della nascita del principe Alberto. Giovedì, invece, un portavoce di Clarence House ha confermato come le condizioni, secondo i medici, fossero in peggioramento. L’infezione ha spinto la Duchessa a disertare la cerimonia per la commemorazione dei caduti all’Abbazia di Westminster.

La storia tra Carlo e Camilla

Le condizioni di Camila Parker Bowles hanno preoccupato molto il popolo inglese anche se la Duchessa, in passato, non è sempre stata amata.

La sua relazione col principe Carlo avrebbe causato il divorzio tra lui e Lady Diana e questa vicenda sarà presto trattata nella nuova stagione di The Crown, la serie di Netflix sulla regina Elisabetta II. Verranno, con buone probabilità, inserite le trame che riguardano lo scoccare dell’amore tra Carlo e Camilla. Il loro incontro nel 1970 ad una partita di polo fino ai loro matrimoni, l’uno con Lady D e l’altra con Andrew Parker Bowles.

La relazione tra i due è ripresa nel 1986 tanto da destare preoccupazione nella regina e di avanzare rivendicazioni di un presunto figlio segreto. Carlo e Camilla si sono sposati solo nel 2005, in una cerimonia che non vide la presenza della regina. Infatti, la confessione anglicana non riconosce il divorzio e la presenza di Elisabetta II non sarebbe stata consona al suo ruolo di capo della Chiesa d’Inghilterra.