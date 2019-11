Uno studente si trova al momento ricoverato in terapia intensiva ad Hong Kong dopo essere stato colpito da uno sparo. La polizia di Hong Kong, qualche ora dopo, ha confermato che uno dei suoi agenti ha sparato ad un uomo.

Continua la violenza a Hong Kong

La situazione è quella della guerriglia urbana a Hong Kong. La scorsa settimana è stata resa nota la morte di uno studente precipitato da un palazzo. Il primo morto delle proteste che stanno sconvolgendo Hong Kong. Intanto sui social è stato diffuso il video di un agente che punta la pistola contro un manifestante che finisce a terra.

Non si sa ancora se la persona a terra sia la stessa di cui si parla in queste ore come colpita da uno sparo.

Fonti mediche dicono che la persona arrivata ferita in ospedale ha 21 anni, e si trova in condizioni critiche. La pallottola ha colpito il fegato e un rene. Intanto il Comando della Hong Kong Police Force continua a confermare che la reazione degli agenti “è giustificata e moderata“.

