Sabrina Ferilli è l’ingrediente segreto di questa edizione di Tu Si Que Vales. Una ricetta collaudata, di successo ormai da anni, che quest’anno ha un tocco di pepe in più. Durante il corso dell’ultima puntata da record (ascolti parecchio sopra la media di Canale Cinque), la verace attrice si è lasciata andare ad un commento che sperava potesse rimanere “fuori onda” e che invece è stato sentito da quasi 6 milioni di italiani…

“Hai visto che cu*i?”

A provocare il tutto sono stati i Candyman, un gruppo di spogliarellisti che hanno incontrato il gusto di Sabrina. Subito poco dopo l’esibizione, l’attrice si è lasciata andare ad un liberatorio “Ahò quant’erano boni quelli, hai visto che cu*i c’avevano?

Ma questi li abbiamo portati in finale vero?”. La De Filippi, tra le risate, ha poi fatto notare all’amica che il suo microfono era aperto, ma la Ferilli ha continuato il suo show: “Ma sarai mica scema Marì? E poi mica vado in onda così, questo me lo tagliano…”. Naturalmente nulla è stato tagliato: queste gag sono grasso che cola ed è esattamente ciò che sperava Maria con l’ingaggio dell’attrice. Non a caso, è già la seconda volta che Sabrina fa una gag del genere.

Candyman a Tu Si Que Vales

Perché funziona?

Il duo De Filippi – Ferilli era già stato ampiamente collaudato al serale di Amici, quando per l’attrice era stato addirittura pensato uno spazio intrattenimento dedicato, quello della cabina telefonica. Il gioco delle parti è sempre stato chiaro: De Filippi, irriverente carnefice, Ferilli, vittima spontanea. L’arrivo dell’attrice a Tu Si Que Vales ha portato un carico di simpatia non indifferente. La Ferilli non è solo il giudizio del popolo, né è la voce e la pancia. Dice ciò che pensa senza filtri, in dialetto, come fosse in pigiama e sul divano. Si emoziona, si spaventa, si diverte, ma soprattutto intrattiene come nessun’altro in giuria.

E i risultati si vedono: 5.683.000 spettatori pari al 31.5% di share per l’ultima puntata. Doppiato il film su Rai 1 che, dalla settimana prossima, proverà a dare un po’ di fastidio con un nuovo show firmato Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.